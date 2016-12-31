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Salda Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

- Kar kalınlığı 90 santimetreye ulaşan göl manzaralı kayak merkezinin sezon açılışını, Burdur Valisi Yılmaz kayak yaparak, gerçekleştirdi

Salda Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Göller Yöresi bölgesinde bulunan göl manzaralı kayak merkezinde, son yağışla kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Açılışını, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ın yaptığı kayak merkezinde, yılbaşı tatili için farklı illerden gelen vatandaşlar, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Tesislerde yaptığı incelemenin ardından kayak yapan Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin Yeşilova Kaymakamlığı tarafından işletileceğini belirterek, kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığını bildirdi.

Kayak merkezinin butik bir tesis olduğunu ve yoğunluk olmaması nedeniyle teleskide sıra beklenilmediğini anlatan Yılmaz, "Dünyaca ünlü Salda Gölümüzün bitişiğinde yer alıyor. Yeşilliklerin, ormanın, çam ağaçlarının muhteşem manzaralarında kayak yapıyoruz. Oksijeni bol, temiz hava ve güzel spor yapma imkanı olan bir alandayız. Tüm sporseverleri davet ediyoruz." diye konuştu.

Kayak için Denizli'den gelen Gülşen Oral da Salda Kayak Merkezi'nin bu kadar güzel olacağını tahmin etmediklerini belirterek, tesislerin yeterli tanıtımının yapılmadığını için çok bilinmediğini kaydetti.

Kayakçılardan Ayşe Altıkoğlu ise kayak merkezini internette gördüğünü ve yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldiğini ifade etti.

Yeşilova esnafı Haşmet Görçek, Salda Kayak Merkezi'nin doğa güzelliğinin yanı sıra kar kalitesinin de iyi olduğunu anlattı.

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BurdurBurdur Valisi Şerif YılmazSalda Kayak MerkeziYeşilova
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