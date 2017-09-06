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Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki 2'si kadın 5 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Behrancı Deresi bölgesinde...

Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki 2'si kadın 5 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Behrancı Deresi bölgesinde askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için dün hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyona, Uludere'de 31 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un ismi verildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucularınca operasyon sonrası bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda 2'si kadın 5 teröristin cesedine ulaşıldı. Teröristlerle silahları da ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlara kararlılıkla devam edilecek.

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