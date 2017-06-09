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Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 terörist, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 14 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 9 terörist etkisiz hale getirildi, 2 silah mevzisi, 2 sığınak ve bir mağara tahrip edildi.

Dün, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında da hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhabir: Sinan Uslu

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