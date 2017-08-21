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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 3 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 3 silah mevzisi de imha edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına, silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.

İcra edilen hava harekatı sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 dolu şarjör ve 4 el bombası ele geçirildi.

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