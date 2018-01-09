"Salep ve gölge oyunuyla" geçim mücadelesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta halkın "Osmanlı şekercisi" olarak tanıdığı 60 yaşındaki Hüseyin Yozgatlı'nın macun ve salep satarak, okullarda Hacivat-Karagöz oyunları sergileyerek geçen yaşam mücadelesi dikkati çekiyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki mütevazi evinde eşiyle yaşayan Yozgatlı, yaz aylarında Osmanlı macunu, kış aylarında salep satıyor ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğünün belirlediği okullarda Hacivat-Karagöz oyununu sahneliyor.

Yozgatlı, okullardaki etkinlikler sayesinde 3 yaşında kaybettiği tek çocuğuna olan özlemini de öğrencilerle dindiriyor.

Ahir Dağı eteklerinde yetiştirilen orkidelerden elde edilen salebi evinde büyük bir özenle hazırlayarak kış aylarında satışa sunan Yozgatlı, soğuk kış günlerinde damakları tatlandırıyor.

Bir kazanda kaynattığı süte, şeker ve toz salep ekleyen Yozgatlı, gerekli kıvama geldikten sonra bu karışımı özel olarak tasarlanan güğüme aktarıyor ve soğumaması için de altına kömür ocağı monte ediyor.

Her şey hazır olduktan sonra geleneksel kıyafetini giyip güğümünü omuzlayan Yozgatlı, eşinin "hayırlı işler" dileğiyle dar sokaklardan kent merkezine doğru yola çıkıyor. "Süt salep süt, kaynıyor beyler" diyerek kentin tarihi çarşılarında rızkının peşinde koşan Yozgatlı, zaman zaman da maniler söyleyerek müşterilerine sıcak salep satıyor.

- Günlük 50-60 lirayla geçiniyor



Yozgatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 25 yıl önce evlendiklerini belirterek tek çocuklarını ise 3 yaşındayken yüksek ateşe bağlı havale nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Uzun yıllar şekerleme üreten firmalarda çalıştığını ancak 5 yıllık sigortası olduğunu dile getiren Yozgatlı, bu nedenle emeklilik hayali de kuramadığını anlattı.

Yozgatlı, günlük kazandığı 50-60 lirayla geçimini sağladığını ifade ederek evinin de kira olduğunu belirtti. Salep ve Osmanlı macunu sattığını, Hacivat-Karagöz oyunu sergilediğini dile getiren Yozgatlı, ekmeğini alın teriyle kazandığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıl önce ilgi duyduğu Hacivat-Karagöz oyununu sergilemeye başladığını ancak bu konuda eğitim almadığını belirten Yozgatlı, "Oyunlarımda çocuklara insanlığı, insan olmanın erdemini öğretmeye çalışıyorum çünkü tiyatro insan olma erdemini öğreten bir sanattır." dedi.

Yozgatlı, dünyanın en güzel değerinin mutluluk olduğuna dikkati çekerek "Bugün insanların amacı, dünyayı ele geçirmek, mutlu olmak değil. Bencillik ve çok para kazanma hırsı var. Bu hırs insanları mutlu etmiyor." dedi.

- "Bir güğüm salebin helal kazancı mutlu ediyor"

Bir güğüm saleple elde ettiği helal kazancın, kendisini evine mutlu götürdüğünü vurgulayan Yozgatlı, hırsı olmadığını, ölümlü dünyada hırsın boşuna olduğunu belirtti.

Yozgatlı, insanların kanaatkar olması gerektiğini, helal kazanıp helal lokma yiyerek mutluluğun yakalanabileceğini anlattı.

Salep satarken giydiği geleneksel kıyafetten mutluluk duyduğuna dikkati çeken Yozgatlı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gölge oyunu sırasında ve salep satarken bu kıyafeti giymeyi seviyorum. Benim bu halimi vatandaşlar gayet güzel karşılıyor çünkü alın teri dökülmeden helal para kazanılmaz. Alın teri dökmek için yük de taşıyacaksınız, terleyeceksiniz de. Ben evimde helal para kazanıp helalinden yemeyi mutluluk sayıyorum çünkü haramın insanlara mutluluk getireceğine inanmıyorum."

Yozgatlı, esnafların bazen 3 liralık salep için fazla para verdiğini aktararak fazla parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttığını kaydetti.