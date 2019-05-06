Salla Kazan'dan Ramazan'a özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Turkcell kullanıcıları, 6 Haziran’a kadar Dijital Operatör uygulamasına girerek, Salla Kazan’dan kazandıkları "Haftalık 1GB, Günlük 1GB, Haftalık Sahur 1GB" interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell’in müşterilerine teşekkür olarak tasarladığı, cep telefonlarını ve tabletlerini salladıkça ödüller kazandıran Salla Kazan, Ramazan ayında da kazandırmaya devam edecek.

Kampanya kapsamında Turkcell kullanıcıları, 6 Haziran’a kadar Dijital Operatör uygulamasına girerek, Salla Kazan’dan kazandıkları "Haftalık 1GB, Günlük 1GB, Haftalık Sahur 1GB" interneti başka bir Turkcell müşterisiyle paylaşabilecek. Bunun için de uygulamanın en güncel versiyonu üzerinden internetin hediye edileceği Turkcell numarasının yazılması yeterli olacak.

Salla Kazan’la bugüne kadar 23 milyon Turkcell'liye 790 milyon adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı ise 440 milyon GB ve 48 milyar dakikaya ulaştı.

İnternet ve dakikaya ek olarak Turkcell uygulamalarına özel hediyeleri de kapsayan Salla Kazan, fizy, lifebox, Dergilik, BiP, GollerCepte ve TV+ üyelik paketleri de kazandırıyor. Şimdiye kadar 120 milyar BiP dakikası ve 242 milyon adet dijital servis hediyesi dağıtıldı.