Saman yığınlarının altında kalan kadın öldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da saman yığınlarının altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Satıyüzü köyünde yaşayan Fatma Katmer (56), tavukların yumurtalarını almak için evinin yanındaki iki katlı ahşap samanlığın üst katına çıktı.
Dengesini kaybederek alt kata düşen Katmer'in üzerine saman yığını devrildi. Yakınlarının samanların içinde bulduğu Katmer'in sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Katmer'in cenazesi, ailesine teslim edildi.