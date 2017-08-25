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Samanlık yapılan asırlık cami 78 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

- Ardahan'da 78 yıl önce açık artırmayla 15 liraya satılıp samanlık olarak kullanılan 306 yıllık tarihi cami, restore edilerek ibadete açıldı - Vali Bilmez: - "Bu topraklarda ezanların hiç dinmeyeceği, bayrağın inmeyeceği günlere geldiğimize inanıyoruz. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz"

Samanlık yapılan asırlık cami 78 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, 15 liraya satılan ve yıllarca samanlık olarak kullanılan 306 yıllık tarihi Müderris İbrahim Efendi Camisi restore edilerek 78 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Kentin Halil Efendi Mahallesi'ndeki üç camiden biri olan ve 1711'de inşa edilip 1939'da açık artırmayla 15 liraya satılan Müderris İbrahim Efendi Camisi, yıllarca samanlık olarak kullanılmıştı. 4 yıl önce Müftülükçe başlatılan girişimlerin ardından restore edilen caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, caminin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek caminin Ardahan halkıyla aynı kaderi paylaştığını ifade etti.

Kent halkının 40 yıl esaret altında kaldığına işaret eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Bu cami satıldığı için yıllarca esaret altında kaldı. 1939 yılından 2011 yılına kadar bu cami yetim kaldı, öksüz kaldı. Bu topraklarda ezanların hiç dinmeyeceği, bayrağın inmeyeceği günlere geldiğimize inanıyoruz. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da toplumun İslam'a sımsıkı sarıldığı dönemlerde medeniyetler inşa edildiğine dikkati çekerek bunun ne yazık ki bazı kişilerce tersi yönde anlaşıldığını dile getirdi.

İslam'ın dünyaya "insanlık nedir dersi" verdiğini aktaran Atalay, "CHP'nin bir açılımını da bu vesileyle burada yapmak istiyorum. CHP, camiyi hareye çeviren partidir, bunu yıllarca yaptı. Bu millet buna layık değildi, bunu asla hak etmedi. Rusların Müslümanların din özgürlüğüne gösterdiği saygıyı ne yazık ki gösteremediler." dedi.

Törene, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Müftüsü Şaban Kondi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar, çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı.

- Tarihi caminin 78 yıllık hasreti sona erdi

Cami, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 78 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Tören alanında camiyle ilgili fotoğraflardan oluşturulan sergi de katılımcıların ilgisini çekti.

İbadete açılması amacıyla 4 yıl önce Ardahan Müftülüğünce çalışmalar başlatılan tarihi Müderris İbrahim Efendi Camisi, camiyi satın alan mülk sahipleriyle yapılan görüşmenin ardından varılan anlaşmayla restorasyon için Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredilmişti.

Restore edilip 78 yıl aradan sonra ibadete açılan, 1711 yılında yapılan, 1939'da Kars Vakıflar Memurluğunca 15 lira bedelle İzzet Yüce'ye satılan Müderris İbrahim Efendi Camisi, 526 metrekare alanda yer alıyor.

Bölgede en eski tarihi camilerden biri olarak kayıtlara geçen cami, kübik altyapı üzerine dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş. Camide doğuda 2, batıda 3 ve kıble tarafında da 2 olmak üzere toplam 7 mazgal pencere bulunuyor.

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ArdahanArdahan Valisi Mehmet Emin Bilmez
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