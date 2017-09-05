Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic TBMM Cluj Napoca
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü

Suriye'de rejim güçlerinin, askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarda Beyaz Baretliler'in müdürü Ebu Hamid'in havan topu mermisinin isabet etmesiyle öldüğü ve 7 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü

ŞAM (AA) - Suriye'de rejimin başkent Şam'da askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırısında, sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü dahil 4 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesinde sivil savunma merkezinin basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, ''Rejim güçleri Doğu Guta bölgesindeki Misraba beldesine 5 havan topuyla saldırdı. Saldırıda olay yerine giden Doğu Guta Sivil Savunma Müdürü Mahmud Kaddo Ebu Hamid havan topu mermisinin isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.'' ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor

Ebu Hamid'in bölgede sevilen bir kişi olduğuna değinen Ebu Ubeyde, onunla birlikte 3 sivilin daha öldüğünü, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ebu Ubeyde, rejimin ateşkese rağmen Doğu Guta'ya yönelik saldırıları durdurmadığına da dikkati çekti.

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta, 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Beyaz Baretliler

Türkiye'de 2013'te AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Muhabir: Mohamad Misto

Esed rejimi güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya saldırdı
- Doğu Guta Beyaz Baretliler Müdürü Ebu Hamid'in de aralarında olduğu 4 sivil öldü

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
4 Sivil öldüAskeri KuşatmaBeyaz BaretlilerDoğu GutaDünyaRejimSuriyeSam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5