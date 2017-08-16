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Şam'da "çatışmasızlık bölgesi"ne zehirli gazla saldırı iddiası

- Esed rejiminin, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine, içeriği bilinmeyen zehirli gazla saldırı düzenlediği ileri sürüldü

Şam'da

ŞAM (AA) - Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine zehirli gazla saldırı düzenlediği iddia edildi.

Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına içeriği bilinmeyen gazla saldırı düzenlediğini söyledi.

Çevreye yayılan gazdan 4 muhalifin etkilendiğini ifade eden Ebu Ubeyde, bu kişilerin sahra hastanesinde tedavi altına alındıklarını belirtti.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopartarak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 3 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.


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