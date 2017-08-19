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Şam'da 'çatışmasızlık bölgesi'ne zehirli gazla saldırı iddiası

Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Cobar Mahallesi'ne içeriği bilinmeyen ''zehirli gazla'' saldırdığı ileri sürüldü.

Şam'da 'çatışmasızlık bölgesi'ne zehirli gazla saldırı iddiası

ŞAM (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan başkent Şam'ın Cobar Mahallesi'ne içeriği bilinmeyen ''zehirli gazla'' saldırması sonucu 4 kişinin gazdan etkilendiği iddia edildi.

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Cobar Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, rejimin güçlerinin gece saat 01.00 civarında içeriği bilinmeyen ''zehirli gazla'' Cobar Mahallesi'ne saldırdığı önü sürüldü.

Mahallede çevreye yayılan gazlardan 4 kişinin etkilendiği belirtilen açıklamada, ''Gazlardan etkilenenlerde, nefes darlığı, kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu gibi belirtiler vardı.'' ifadeleri kullanıldı.

Rejim güçlerinin geçen hafta Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde muhaliflerin cephe hattına zehirli gazla saldırmıştı. Saldırıda 4 muhalif gazlardan etkilenmişti.

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