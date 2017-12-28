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SAMDOB kapılarını öğrencilere açtı

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) opera, bale ve müzik sanatlarını tanıtmak amacıyla kapılarını öğrencilere açtı. İnsanları kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan SAMDOB, sahnedeki oyunlarla sanatseverlerin beğenisini...

SAMDOB kapılarını öğrencilere açtı

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) opera, bale ve müzik sanatlarını tanıtmak amacıyla kapılarını öğrencilere açtı.

İnsanları kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan SAMDOB, sahnedeki oyunlarla sanatseverlerin beğenisini kazanırken, öğrencilerin de sanat ve kültüre ilgisini çekmek amacıyla tanıtım çalışmaları yürütüyor.

Samsun'da sezon boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulan eserlerini izlemeleri için zaman zaman okullara da davet gönderilirken, oyun öncesi çalışmaların yürütüldüğü atölyeler öğrencilere de tanıtılıyor.

Samsun'da hizmet veren bir özel okul bu kapsamda SAMDOB'u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

SAMDOB görevlileri eşliğinde atölyeleri gezen öğrenciler, sahne dekorları, terzihane, demir ve kundura atölyelerini gezdi. Öğrenciler, daha sonra oyunların provalarını izledi.

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