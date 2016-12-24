SAMDOB, yeni yıl konserinde 9. Senfoni'yi seslendirecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde Ludwig van Beethoven'un 9. Senfoni'sini seslendirecek.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, SAMDOB Orkestrası ve Korosu'nun yer alacağı konserde Beethoven'un 9. Senfoni'sinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı belirtildi.

Şef Lorenzo Castriota'nın yönettiği konserde dört opera sanatçısının yer alacağı anlatılan açıklamada, soprano Seda Ortaç, mezzo soprano Eda Çapanoğlu, tenor Yunus Emre Kemal Sönmez, bas solist Sabri Doğan Çapanoğlu'nun da katılacağı konserin koro şefliğini Mikhail Iskrov'un üstleneceği kaydedildi.

Yeni yıl konserinin 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 Mayıs 1824'te ilk kez Viyana'da seslendirilen 9. Senfoni, dört bölümden oluşuyor. Eserin son bölümünde Friedrich Schiller'in, insanoğlunun kardeşliğini ve dayanışmasını coşkuyla vurguladığı şiiri 'Neşeye çağrı'dan bir bölüm, solistler ve koro tarafından seslendirilecek. Senfoni, Avrupa klasik müzik eserleri içinde en tanınanlardan olmasının yanı sıra Beethoven'un başyapıtları arasındadır. Ayrıca 9. Senfoni, evrensel niteliği sayesinde UNESCO'nun Dünya Belleği Programı'nda da yer almakta."



