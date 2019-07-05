Sami Savatlı'dan Sakarya’da Emirgan Sütiş tasarımı

Ünlü mimar Sami Savatlı, Sakarya’da Emirgan Sütiş için yeni bir şube tasarladı.



Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, Sami Savatlı, Sakarya ile Emirgan Sütiş'e yeni bir tasarım anlayışı kazandırıyor. Ülkemizde sütlü tatlı deyince akla gelen markaların başını çeken Sütiş, geleneksel lezzetlerimizi gelecek kuşaklara aktarma vizyonu ile şubeleşmeye devam ediyor.



Sami Savatlı, İstanbul dışında da pek çok şehirde mimari projeler hayata geçiriyor. Savatlı Mimarlık olarak, İstanbul’un bilinen pek çok mekânında imzası olan Sami Savatlı, Türkiye dışında Tahran, Paris. Bahreyn ve Floransa gibi dünyanın pek çok şehrinde projelere tasarlamaya devam ediyor. Son olarak Sakarya için Emirgan Sütiş restoranı tasarlayan Savatlı, Restoranın Sakarya’da geleneksel lezzetler için tek adres olacağını vurguladı.