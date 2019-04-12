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Sami Savatlı "Sonsuz Kökler" sergisi ile Nevmekan'da

- Sanatçı Sami Savatlı geleneksel sanatlardan ilhamla yaptığı kaligrafik resimleri ile 3 Mayıs Cuma günü Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluşacak

Sami Savatlı
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İSTANBUL (AA) - Sanatçı Sami Savatlı geleneksel sanatlardan ilhamla yaptığı kaligrafik resimleri ile 3 Mayıs Cuma günü Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluşacak.

Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, tasavvuf felsefesinden ilham alarak ürettiği son dönem sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Sami Savatlı’nın Ramazan ayı boyunca devam edecek sergisinde, 42 farklı eseri görülebilecek.

"Sonsuz Kökler" ile geleneğe ve kültürel köklere gönderme yapan sanatçı, altın ve mürekkeple şekillendirdiği kaligrafik resimlerinde kullandığı cesur renkler ve dokularla dikkati çekiyor. Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde, Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi, 9 Haziran'a kadar görülebilecek.

Verilen bilgiye göre, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen'in İstanbul kültürüne yeni bir sembol hediye etme vizyonuyla kurduğu Nevmekan Sahil, 50 bin kitaplık kütüphane, sergi salonu ve kültür-sanat etkinlikleriyle Üsküdar sahilinde hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sami Savatlı
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