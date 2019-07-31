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Sami Savatlı'dan Bodrum'da yeni proje

- Sami Savatlı, Bodrum Yalıkavak'ta D Plaj Evlerinin içerisinde bulunan Barbelo Beach & Restaurant tasarımına imza attı

Sami Savatlı'dan Bodrum'da yeni proje
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İSTANBUL (AA) Sami Savatlı, Bodrum Yalıkavak'ta D Plaj Evlerinin içerisinde bulunan Barbelo Beach & Restaurant tasarımına imza attı.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu yaz kapılarını misafirlerine açan Barbelo Beach & Restaurant tasarımıyla göz doldurdu.

Savatlı'nın Akdeniz sahilleri ve Mykonos ruhundan esinlenerek tasarladığı projesinde; ham ahşaplar, taş yüzeyler, hasır ve keten dokular yer aldı. Savatlı, doğal malzemeleri ustaca harmanladığı özgün konseptiyle dikkati çekti.

Rustik mobilyalar ve bohem aksesuarlarla bütünleşen Barbelo Beach, Tilkicik koyuna tasarımıyla farklı bir ambiyans katmayı başardı.

Misafirlerin keyifli ve rahat bir şekilde uzun vakitler geçirebileceği düşüncesiyle oluşturulan Barbelo Beach & Restaurant, mimari tasarım ve dekorasyonuyla Bodrum'un yeni gözdesi oldu.

Barbelo Beach & Restaurant, özel ve zengin lezzetlerle hazırladığı menüsünde deneyimli şeflerle çalışarak misafirlerine hizmet veriyor. Mekan, logosu ve kurumsal kimlik tasarımında da Bürge Savatlı imzası taşıyor.

Öte yandan, Savatlı, Maçka'da bulunan ofisinde genç ve yenilikçi ekibiyle birlikte başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat çalışmalarını sürdürüyor.

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BodrumSami Savatlı
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