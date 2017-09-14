Şampiyon güreşçi Edirne'de davul zurnayla karşılandı

EDİRNE (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda finalde Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar, Edirne'de davul zurnayla karşılandı.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'ne gelen Adar'ı, Trakya Birlik Spor Kulübü'nün üyeleri, sporcular ve genel müdürlük çalışanları tebrik etti. Karşılama sırasında davul zurna ekibi de çeşitli havalar çaldı.

Adar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Mutlu ve gururlu olduğunu belirten Adar, "Trakya Birlik ekibime çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık beni bu şekilde karşılayıp onore ettikleri için tekrar teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya alıp kürsüde en iyi şekilde kendimi görmek istiyorum. Orada da bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." dedi.

Bir gazetecinin, "Enka Spor Kulübü'ne transfer olacağı yönünde bazı haberler çıktı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?" sorusuna Adar, "Bir teklif geldi ama bunu daha kulübümüzle görüşmedik. Ne olacağı belli değil. Şu an Trakya Birlik adına güreşiyorum. Önümüzdeki sezon ne olur ne biter hiçbir fikrim yok, kısmet." yanıtını verdi.

-"Bundan sonra hedef olimpiyatlar"

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel de kulüp olarak Yasemin Adar aracılığıyla Türkiye'yi temsil etmek ve dünyada şampiyonluk kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Adar'ın tüm Türkiye'yi gururlandırdığını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Türk kadınını orada temsil etmek ve Türk kadını olarak Türkiye'nin dünya şampiyonasında ilk altın madalyasını bir Trakya Birlik sporcusu olarak getirmesi bizi daha da gururlandırdı. İnşallah bundan sonra nice Yasemin Adarları bünyemizden çıkarırız. İnşallah Türkiye'den Yasemin Adarlar çıksın. Bundan sonra hedef olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da bir altın madalya inşallah gelecektir."

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak'a spora ve sporculara verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür eden Yücel, hep birlikte daha güzel başarılara imza atılacağını kaydetti.

Yücel, Adar'a, üzerine Yasemin Adar yazılı Trakya Birlik simgelerinin yer aldığı bir masaüstü isimlik armağan etti.

Konuşmaların ardından, genel müdürlük çalışanları ve sporcular dünya şampiyonu Adar'la fotoğraf çektirdi.



