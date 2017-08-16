Şampiyon İBB İtfaiyesi Amerika'da

İSTANBUL (AA) - ABD'de düzenlenen 17. Dünya Polis ve İtfaiye Olimpiyatları'nda (WPFG) "Dünya Ultimate (En Sıkı) İtfaiyeci" ödülünü kazanan ve 35 yaş üstü kategoride takım halinde dünya şampiyonu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi, Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer'e konuk oldu.

İBB'den yapılan açıklamada, Los Angeles'ta düzenlenen 17. WPFG'de, 65 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonun sona erdiği kaydedildi.

İstanbul İtfaiyesi'nin "Dünya Ultimate (En Sıkı) İtfaiyeci" ödülünü kazandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İtfaiyesi Ultimate takımı Amerika Los Angeles’ta düzenlenen, 65 ülke ve 10 binden fazla sporcunun katıldığı 2017 Polis ve İtfaiye Oyunları’nda 35 yaş üstü kategoride takım halinde tüm rakiplerini geride bırakıp dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Türkiye Cumhuriyeti ABD Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer, Polis ve İtfaiye oyunlarında Ultimate Firefighter (En Sıkı İtfaiyeci) dünya şampiyonu olan İstanbul İtfaiyesi ekibini makamında kabul etti.

Tüm kafileyle tek tek ilgilenen Başkonsolos, Los Angeles'ta İstanbul İtfaiyesi'nin gösterdiği 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz toplamda 32 madalya ile bitirdiğimiz 17. Dünya Polis ve İtfaiye Olimpiyatları performansı nedeniyle kutladı. Raife Gülru Gezer'e gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür eden kafile, Başkonsolosa İstanbul İtfaiyesi'nin tişört ve armasını hediye etti. Kabulde bulunan Güney California Türk Amerikan Derneği ve Türk Amerikan Toplumu Derneği'nden Burcu Tansu da İstanbul İtfaiyesi ekibini kutladı. İstanbul İtfaiyesi ekibinin 18 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor."



