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Şampiyona memleketinde coşkulu karşılama

- Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Başar, memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde coşkuyla karşılandı

Şampiyona memleketinde coşkulu karşılama

SAKARYA (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar, memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada, 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenerek, altın madalyayı Türkiye'ye getiren Başar için, memleketi Sapanca'da karşılama töreni düzenlendi.

TEM Otoyolu Sapanca çıkışında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Başar, ilçeye konvoy eşliğinde Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'in makam aracından vatandaşları selamlayarak girdi.

Sapanca Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Başkan Yılmazer, Başar'ın dünya şampiyonluğu ve başarıları ile ilçenin gururu olduğunu söyledi.

Metehan Başar'ın, Türk milletinin istediği zaman, her alanda başarıya imza atacak bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Yılmazer, "Metehan kardeşimiz bizleri onurlandırarak, milli gurur ve değerlerimizi bir kez daha ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi inşallah Sapanca'nın dağlarında daha çok kondisyon yaparak olimpiyat şampiyonluğunu da ilçemize ve ülkemize getirecektir." dedi.

Dünya şampiyonluğunun her zaman hayalini kurduğu bir şampiyonluk olduğunu belirten milli güreşçi Başar, "Hep hayalini kurduğum bir şampiyonluktu nasip olduğu için çok mutluyum. Öncelikle bu madalyayı Sapanca'ya getirdiğim için çok mutluyum. Sapanca'dan böyle şampiyonların çıkması gerçekten çok güzel bir şey. Benden önce de vardı inşallah benden sonra da nice şampiyon Sapanca'dan çıkacak." diye konuştu.

Karşılama töreninde Başar'ın annesi Ömür Başar, babası Kemal Başar, amcası Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Milli Takım Antrenörü Hakkı Başar, yeğenleri Avrupa Yıldızlar ve U23 Avrupa Şampiyonu Yunus Emre Başar ile Avrupa Şampiyonu, Avrupa ve Dünya Yıldızlar 3'üncüsü Abdulsamet Başar, amcası Dünya Gençler 2'ncisi ve Yıldızlar Milli Takım Antrenörü Zafer Başar da yer aldı.

Konuşmalar sonrası şampiyon güreşçiye çeşitli hediyeler takdim edildi

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Dünya şampiyonuGüreşMetehan BaşarSapanca
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