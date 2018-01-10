Şampuan kutusundan esrar çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da otogarda gözaltına alınan bir kişinin valizinde ve şampuan kutusunda sakladığı 585 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde gözaltına aldıkları A.B'nin valizinde ve içindeki şampuan kutusunda yaptıkları incelemede 585 gram toz esrar buldu.

Üzerindeki nüfus cüzdanının da sahte olduğu anlaşılan şüpheli A.B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







