Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Şampuan kutusundan esrar çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da otogarda gözaltına alınan bir kişinin valizinde ve şampuan kutusunda sakladığı 585 gram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya...

Şampuan kutusundan esrar çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da otogarda gözaltına alınan bir kişinin valizinde ve şampuan kutusunda sakladığı 585 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde gözaltına aldıkları A.B'nin valizinde ve içindeki şampuan kutusunda yaptıkları incelemede 585 gram toz esrar buldu.

Üzerindeki nüfus cüzdanının da sahte olduğu anlaşılan şüpheli A.B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaOperasyonUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5