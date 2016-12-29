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Samsun Eti Bakır İşletmesindeki kazayla ilgili dava

- Tekkeköy ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yargılanan 8 sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis, 4'ü 182 bin 400 ile 30 bin 400 lira arasında idari para cezasına çarptırıldı, 3'ünün beraatine hükmedildi

Samsun Eti Bakır İşletmesindeki kazayla ilgili dava

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Eti Bakır Samsun İşletmesinde meydana gelen kazaya ilişkin yargılanan 8 sanıktan biri 8 yıl 4 ay hapis, 4'ü idari para cezasına çarptırıldı, 3'ü ise beraat etti.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan İlyas A. ve İsmail Ç. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan İsmail Ç, elim kazada hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bu kazanın nedeni netleşmemiştir. Bu durumda benim hangi kusurum olduğu nasıl netleşecektir? Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

İlyas A. ise istenmeyen bir kazanın meydana geldiğini anlatarak, mahkemenin adaletine güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İlyas A'yı "kazada asli kusurlu olduğu" gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan 10 yıl hapis verdiği İsmail Ç'nin cezasını 182 bin 400, 5 yıl hapse çarptırdığı Barış D'nin cezasını 36 bin 500, 4 yıl 2 ay hapis verdiği Hüseyin B'nin cezasını 30 bin 400, 5 yıl hapse mahkum ettiği Yahya Kemal B'nin cezasını ise 60 bin 800 lira idari para cezasına çeviren heyet, Ahmet Ö, Ertuğrul K. ve Serdal D'nin de beraatine hükmetti.

- Olay

Samsun'da 22 Kasım 2012'de Eti Bakır İşletmesinde amonyak tankı kapağının çökmesi sonucu 7 işçi yaşamını yitirmiş, 12 işçi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Eti Bakır Samsun İşletmesi, denetim şirketi ve alt yüklenici firmanın yetkililerinden oluşan 8 şüphelinin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılanması istenmişti.

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