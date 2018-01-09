Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 2 aydır yürüttüğü çalışma sonucu Samsun merkez, Vezirköprü ilçesi, Amasya ve İstanbul'da 29 ekip ve 91 personelle 14 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, paketler halinde yaklaşık 24 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar maddesi, 307 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, uyuşturucu ticareti suçuna karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.