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Samsun Valiliği:

- "Bebek, haberde bahse konu edilen soğuk nedeniyle değil, aspirasyon, sepsis ön tanılarıyla 'ex duhul' kabul edilmiş ve adli rapor tutulmuştur"

Samsun Valiliği:

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğince, Iraklı bir ailenin 4 aylık bebeğinin soğuk nedeniyle değil, aspirasyon, sepsis ön tanılarıyla öldüğünün kabul edildiği ve adli rapor tutulduğu bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 4 aylık Iraklı bebeğin bazı basın yayın organlarında soğuktan öldüğü yönünde haberler çıktığı ifade edildi.

Iraklı ailenin bebeğinin dün sabah saatlerinde kundağa sarılı olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta bebek, acil servis çalışanları tarafından soluk renkte ve hareketsiz olduğu görülünce hemen kırmızı alana alınmıştır. Yapılan muayenesinde nabız ve solunumunun olmadığı görülmüştür. Aileden tercüman eşliğinde alınan bilgilerde, iki ay önce Türkiye'ye, yaklaşık bir hafta önce de Samsun'a geldikleri, kendilerine Samsun Göç İdaresi Müdürlüğünce randevu verildiği, bebeğin dört aylık erkek bebek olduğu, annenin akşam bebeği besleyip yatırdığı, sabah uyandığında bebeği hareketsiz bulduğu ve bunun üzerine muayeneye getirdiği öğrenilmiştir.

Bebek, haberde bahse konu edilen soğuk nedeniyle değil, aspirasyon, sepsis ön tanılarıyla 'ex duhul' kabul edilmiş ve adli rapor tutulmuştur. Savcılık talimatıyla, ex kabul edilen bebek emniyetten gelen ekip ile birlikte kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi yapılması için Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmiştir."

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Iraklı BebekSamsun Valiliği
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