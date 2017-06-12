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Samsun'da 5 kişinin öldüğü trafik kazası

- Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi

Samsun'da 5 kişinin öldüğü trafik kazası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği Samsun-Ordu karayolunun Irmaksırtı mevkisindeki bir evin güvenlik kamerasına, sürücüsü kavşağı kaçırdığı için geri manevra yapan kamyonete kavşağa dönmek istediği sırada aynı istikamette gelen midibüsün çarpma anı yansıdı.

Hüseyin Gündoğdu yönetimindeki 55 GU 722 plakalı midibüs, Irmaksırtı mevkisinde Seyit Albayrak'ın kullandığı 16 APZ 27 plakalı kamyonete çarpmış, kazada, kamyonet sürücüsü Albayrak ile beraberindeki Kamile, Serpil, Şaban ve Döndü Albayrak olay yerinde hayatını kaybetmiş, midibüs şoförü Gündoğdu ile kamyonetteki Zümrüt (12) ve Yiğit Albayrak (4) yaralanmıştı.

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