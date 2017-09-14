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Samsun'da 5 yaşındaki çocuğun darbedilmesi

- Bafra ilçesinde 5 yaşındaki çocuğu başına taşla vurarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı

Samsun'da 5 yaşındaki çocuğun darbedilmesi

SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde 5 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Dededağ Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 5 yaşındaki akrabası H.K'yi başına taşla vurarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yakup K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün, Yakup K'nin başına taşla vurarak darp ettiği H.K, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.


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Bafraçocuğa DarpDarp Iddiası
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