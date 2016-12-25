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Samsun'da "Aile Akademisi" projesi tamamlandı

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje sonuçlandı

Samsun'da

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, aile ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen "Aile Akademisi" projesi Samsun'da tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen ve Samsun Gelişim Merkezi Derneğince (SAGEM) yürütülen projenin kapanış töreni, Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Projeye katılan ailelerin de yer aldığı törende konuşan SAGEM Başkanı Kürşad Gündoğdu, milli ve manevi değerler doğrultusunda mutlu ve huzurlu bir toplumun inşasına katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

Mutlu bir toplumun, mutlu aile ve çocuklardan geçtiğine işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin geleceğimiz olduğunu söyledik. Ülkemizin geleceğinin anne ve babaların çocuklarını nasıl yetiştirdiğine bağlı olduğu vurguladık. Bu amaçla yürütmüş olduğumuz projede iletişim engelleri ve dinleme becerileri, ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, gençlerimize olumlu davranış kazandırma yolları, değerler eğitimi aktarımı, gençlerimizin akademik çalışmalarında aile ortamında yapılabilecek düzenlemeler ve gençlerde madde ve internet bağımlılığı konulu eğitimler gerçekleştirdik. 18 okulda 900 veliye ulaşılması hedeflenirken bin 467 velimize ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz."

Gündoğdu, yaklaşık 9 ay süren projeyle ailelerin çocuklarıyla daha güçlü ve kalıcı iletişim kurmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Aile AkademisiGençlik Ve Spor BakanlığıSamsunSamsun Gelişim Merkezi Derneği (SAGEM)
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