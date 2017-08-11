Samsun'da altyapı çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında tarihi eser niteliği olduğu tahmin edilen kalıntılar bulundu.
Nalbantlı Mahallesi 1507. Sokak'ta belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında bazı kalıntılara rastlandı.
Bunun üzerine çalışmalar durduruldu, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Samsun Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlarca yapılan ilk incelemeler sonucunda kalıntıların Roma dönemine ait bir binanın yapı taşları olabileceği belirlendi.
Kalıntıların kesin olarak hangi döneme ait olduğunun tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.