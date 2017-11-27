Samsun'da arazi anlaşmazlığı: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişi kuzenini silahla yaraladı.
İddiaya göre, Adem A, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca oğlu Yılmaz A. ile (36) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem A. tabancayla Yılmaz A'yı boynundan yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yılmaz A, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yılmaz A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan şüpheli Adem A. ise Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.