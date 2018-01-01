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Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Birlik Sokak'ta Hidayet Çavuş ve arkadaşı Acun Fatih Eren ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında bir dükkanın...

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Birlik Sokak'ta Hidayet Çavuş ve arkadaşı Acun Fatih Eren ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında bir dükkanın kepengine vurma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan kavgada Çavuş karnından Eren ise bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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