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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

- Havza ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen zanlı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Ahmet Taytakoğlu (34), Hasan Aktar Caddesi'nde arkadaşına ait iş yerinde bulunduğu sırada akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen İbrahim B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtı ve boynundan bıçaklanan Taytakoğlu, Havza Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Taytakoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Öte yandan, görgü tanıkları, zanlının iş yerine girdikten sonra direkt Taytakoğlu'na saldırdığını ileri sürdü.

Taytakoğlu'nun yakınları da aynı kişinin daha önce ailenin otomobilini yaktığını iddia etti.


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Bıçaklı SaldırıHavzaSamsun
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