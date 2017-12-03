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Samsun'da bıçaklı saldırı

- Ayrıldığı karısının erkek kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırı

SAMSUN (AA) - Samsun'da ayrıldığı eşinin kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, eski eşinden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa A, çocuğunu görmek için eski kayınbiraderi Murat D. ile telefonla görüştü. Murat D, çocuğu göstereceğini belirterek İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde Mustafa A. ile buluştu. Olay yerine tek gelen Murat D, belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A'ya saldırdı.

Yüzünden yaralanan Mustafa A, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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