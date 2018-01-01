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Samsun'da "büyük ikramiye" heyecanı

- Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği merkezlerden Samsun'da talihlinin kimliği merak konusu oldu

Samsun'da

SAMSUN (AA) - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği illerden birinin de Samsun olarak açıklanması kentte heyecan yarattı.

Milli Piyangonun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Samsun'da satıldığının açıklanması şehirde meraka yol açtı. Samsunlular büyük ikramiye talihlisini merak ederken bilet bayileri de talihlinin Samsun'dan çıkmasından memnun.

Çiftlik Caddesi'ndeki bayide 25 yıldır bilet satışı yapan İlyas Memiş, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyükşehirlerden sonra Samsun'a büyük ikramiye çıkmasının bazı algıları değiştireceği görüşünü dile getirdi.

İnsanların artık büyükşehirlerin dışında da büyük ikramiye çıkacağına inancının artacağını ve bu durumun bilet satışlarını etkileyeceğini söyleyen Memiş, "Büyük ikramiye talihlisinin kim olduğu heniz ortaya çıkmadı. Talihliyi tebrik ediyorum. Bileti satan yer de henüz belli değil." diye konuştu.

Seyyar bilet satıcısı Cengiz Göksu da herkesin heyecan içinde büyük ikramiye talihlisini merak ettiğini söyledi. Samsun'a ikramiye isabet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Göksu, "Benim görüşüm vatandaş gelecek sene 'Samsun bileti var mı?' diye soracak. 'Ankara, İstanbul, İzmir bileti var mı?' diye soranlar artık 'Samsun bileti var mı?' diye soracak." şeklinde konuştu.

Aldığı bilete amorti çıktığını ifade eden Rabia Akkurt, büyük ikramiyenin Samsunlu talihlisini merak ettiklerini söyledi. Akkurt, talihlinin parayı iyi değerlendirmesi temennisinde bulundu.

Osman Demir de büyük ikramiyenin Samsun'a çıkmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, talihlinin Çarşamba ilçesinde olduğunu iddia etti.

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