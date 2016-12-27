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Samsun'da "Cerrahi Aletler Meslek Lisesi" açılacak

- Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği arasında protokol imzalandı - Samsun Valisi Şahin: - "Cari açıkta birinci sırada enerji, ikinci sırada sağlık sektörü geliyor. Cari açığın kapatılması ile ilgili küçük bir adımla büyük kazanımlar sağlayabiliriz"

Samsun'da

SAMSUN (AA) - Samsun'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) arasında Cerrahi Aletler Meslek Lisesi açılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Cerrahi Aletler Meslek Lisesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.

Türkiye'de medikal sektörün gelişmesine katkı sağlayacak tıbbı aletlerle ilgili çalışma yapmak istediklerini belirten Şahin, "Cari açıkta birinci sırada enerji, ikinci sırada sağlık sektörü geliyor. Cari açığın kapatılması ile ilgili küçük bir adımla büyük kazanımlar sağlayabiliriz." dedi.

Tıbbi aletler sektörünün olabildiğince büyütülüp çalışan sayısının artırılması gerektiğini söyleyen Şahin, açılacak meslek lisesiyle bunun amaçlandığını anlattı.

Şahin, medikal sektörle ilgili uzun zamanlı çalışmaları bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eski gar binasını aldık. Etrafını çevirdiğimiz binayı Cerrahi Aletler Müzesi yapmayı planlıyoruz. Orada küçük bir alanda sembolik olarak üretim de yapacağız. Üretilenler hediyelik eşya tarzında da olabilir. Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ettiğimizde Samsun'da yapılan çalışmanın sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığını, ihraç da edilebileceğini söyledik. Bakanımıza medikal aletler ya da cerrahi aletler meslek lisesi açmayı önermiştim. Bakanımız da 'Yer bulun, yıl sonunu beklemeyin. Müfredatı da siz belirleyin' dedi. En son protokol aşamasına geldik. 2017-2018 eğitim öğretim yılında liseye öğrenci alacağız. Çocuklar 4 yıllık dilimde eğitimlerini tamamlarken bir yandan da sanayicilerimizin yanında üretime katılacak. Onlara banka hesabı açtıracağız. Çalıştıkları zaman dilimi ile ilgili hesaplarına para yatırılacak. Çocuklar okulu bitirdikten sonra belki bununla kendilerine iş yeri kuracak."

MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir de tıbbi aletlerde 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Farklı kalemlerde gösterilerek ithal edilen ürünler de var. Dolayısıyla gayri resmi olarak bu rakam 6-7 milyar dolar seviyelerine çıkıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve MEDİKÜM Başkanı Aydemir, protokole imza attı.

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