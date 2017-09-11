Samsun'da cezaevinden kaçan tutuklu yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden firar eden tutuklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bafra T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nde sabah sayımında bir mahkumun eksik olduğunu tespit eden yetkililer, adam öldürmeye teşebbüs suçundan bir yıldır tutuklu bulunan Selim E'nin (26) kaçtığını belirledi.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, Selim E'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.
Yapılan arama çalışmaları sonucu firari Mevlana Mahallesi Mevlana Camisi önünde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Selim E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Selim E, çıkarıldığı mahkemece Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi.