Samsun'da cezaevinden kaçan tutuklu yakalandı SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden firar eden tutuklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Bafra T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nde sabah sayımında bir mahkumun eksik olduğunu tespit eden yetkililer, adam öldürmeye teşebbüs suçundan...

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:51