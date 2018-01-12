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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

- Terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 10 Irak uyruklu gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 10 Iraklı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinin desteğiyle 20 ekip ve 100 personelle, İlkadım ilçesindeki Zeytinlik, Kadıköy, 19 Mayıs, Kale, Süleymaniye ve Kazım Karabekir mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen 10 Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılara ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

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