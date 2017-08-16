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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği'nden, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos'ta saat 21.34 sıralarında Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar Hattı'na...

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği'nden, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos'ta saat 21.34 sıralarında Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar Hattı'na "Çiftlik'te bir hücre evinde 7 DEAŞ'lının İstanbul'a bilet aldığı ve eyleme gideceği" ihbarı üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.

İhbarcının bilgi sahibi olarak ifadesinin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İfade doğrultusunda ihbara konu şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu arama kararı doğrultusunda 16 Ağustos 2017 tarihinde saat 02.15 sıralarında üç ayrı adreste bulunan 7 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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OperasyonSamsun ValiliğiTerör örgütü DEAŞ
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