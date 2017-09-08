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Samsun'da denize giren çocuk boğuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren Irak uyruklu çocuk boğuldu. Çobanlı İskelesi yakınlarında abisiyle denize giren 15 yaşındaki Kamil Awad, bir süre sonra akıntıya kapıldı.Awad, ihbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi...

Samsun'da denize giren çocuk boğuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren Irak uyruklu çocuk boğuldu.

Çobanlı İskelesi yakınlarında abisiyle denize giren 15 yaşındaki Kamil Awad, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Awad, ihbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Çocuğun cesedi, bir süre sonra iskele ayaklarına yakın noktada su yüzeyine çıktı.

Sudan çıkarılarak kıyıda bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alınan Awad'ın cansız bedeni, cenaze nakil aracına konularak Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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BoğulmaDenizSamsun
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