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Samsun'da doğalgaz patlaması sonucu yangın

- İlkadım ilçesinde kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması nedeniyle çıkan yangın sonucu bir binadaki 3 dairede büyük çapta maddi hasar oluştu

Samsun'da doğalgaz patlaması sonucu yangın

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Hanımeli Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın önünde iş makinesiyle kazı yapan operatör, doğalgaz borusunun delinmesine neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın, binadaki dairelere de sıçradı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, SAMGAZ ekibi de binaya doğalgaz akışını kesti.

Yangın sonucunda 3 dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Polis, doğalgaz borusunun patlamasına neden olan ve olayın ardından kaçan iş makinesi operatörünün bulunması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Borusunun PatlamasıSamsun
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