Samsun'da eşarp hırsızlığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir alışveriş mağazasındaki iş yerinden 5 eşarp çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Canik ilçesinde bir alışveriş mağazasına giden H.E.R, eşarp satan bir iş yerine girdi.

Burada, 5 eşarbı alarak kabine giren H.E.R'nin eli boş çıktığını fark eden güvenlik görevlileri kabine girerek eşarptan söküldüğü değerlendirilen manyetik güvenlik alarm aparatları buldu.

Şüpheli kadını mağaza dışında yakalayan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin çantasında yaptığı aramada değeri 595 lira olan eşarpları ele geçirdi.

Atanamayan Türkçe öğretmeni olduğu belirtilen ve gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşarplar mağaza sahibine teslim edildi.