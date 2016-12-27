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Samsun'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

- Evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı

Samsun'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Yağıbasan Mahallesi'nde yaşayan Kazım Üstündağ (85), bir aracı vasıtasıyla görüştüğü Kahramanmaraş'ta yaşayan Rabia D. (61) ile evlenmeye karar verdi. Kazım Üstündağ, evlenme vaadiyle ilçeye gelen Rabia D'ye kuyumcudan aldığı iki altın bilezik, iki yüzük ve küpe ile 500 lira verdi.

Üstündağ'ın nikah yapmak istediğini belirtmesi üzerine Rabia D, "Nüfus cüzdanının kaybolduğunu, memleketine gidip yenisini çıkarttıktan sonra geri döneceğini" söyledi. Rabia D, daha sonra Kahramanmaraş'a dönmek üzere evden ayrıldı.

Rabia D'nin dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Üstündağ'ın evine giden Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin otobüs terminaline hareket ettiğini öğrendi. İlçedeki otobüs terminaline giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Evli ve Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı olan Rabia D'nin 1998 yılından bu yana Türkiye'de hemşirelik yaptığı, üç ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunduğu öğrenildi.


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