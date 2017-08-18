Samsun'da FETÖ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen ve halen görevde olan memurların da bulunduğu gözaltındaki 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Samsun merkez ile Bafra, Alaçam ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına aldığı, aralarında meslekten ihraç edilmiş ve halen görevde olan memurlar ile öğrencilerin bulunduğu 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edildi.