Samsun'da fındık işçisi kadının öldürülmesi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı çadıra ateş açılması sonucu bir kadının öldüğü, diğerinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ağustosta Bafracalı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadıra av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu bir kadının hayatını kaybettiği, bir kadının yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada 7 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmış, 4 şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Sevk edilen 4 şahıstan 3'ü serbest bırakılmış, M.Y meydana gelen öldürme olayını alkol ve uyuşturucunun etkisi altında av tüfeği ile ateş etme sonucu işlendiğini itiraf etmiştir. Suçunu itiraf eden M.Y. tutuklanmıştır."

Tarım işçiliği yapan ve çalışmak için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldikleri öğrenilen Perihan Akın (36) ile Nurcan Patak'ın (27) kaldığı çadıra 7 Ağustos gecesi av tüfeğiyle ateş edilmiş, saçmaların isabet ettiği Akın, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan Patak ise Terme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.











