Samsun'da gasp ve cinsel saldırı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da gasp ve cinsel saldırı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, D.. (46), İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Z.K. (46) isimli kadının evine giderek cinsel saldırıda bulundu. Z.K. ise av tüfeği ile D.'yı tehdit ederek 2 bin lirasını aldı.

Tarafların polise başvurması üzerine D.. cinsel saldırı, Z.K. ise gasp suçundan gözaltına alındı. Z.K. emniyetteki ifadesinde, zanlının kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

D.. ise Z.K'den alacağı olduğunu iddia ederek, "Paramı istedim, bana silah çekti. 2 bin liramı aldı." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



