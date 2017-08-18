Samsun'da hayvan hırsızlığı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde 40 büyük ve küçükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki hırsızlıklarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Orhan T. (31), İbrahim T. (23) Onur Y. (22) ve Gülcan K'nin (19) son 2 ay içinde kapalı kasa kamyonetle büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığını tespit etti.

Olay yerleri, ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarından, zanlıların kamyonetle hırsızlık yaptıkları adreslere gelerek keşifte bulundukları belirlendi.

Zanlıların evlerine düzenlenen baskında Orhan T, İbrahim T, Onur Y. ve Gülcan K. gözaltına alındı.

Orhan T'ye ait ahırdaki aramada 39 büyükbaş hayvan ile bir küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanların bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların Samsun'un Tekkeköy, Canik, İlkadım, Havza ilçeleri ile Amasya'nın Taşova ilçesinden çalındığı ve bazılarının kulaklarında küpe bulunmadığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.