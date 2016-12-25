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Samsun'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.İlçedeki bir alışveriş merkezinden iki ürün alıp birinin parasını ödemeyerek mağazadan...

Samsun'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinden iki ürün alıp birinin parasını ödemeyerek mağazadan çıkmak istediği iddia edilen 15 yaşındaki M.D, alarmın çalması üzerine kaçmaya çalıştı. Zanlı bu sırada alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli tarafından yakalandı.

Zanlının güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçması üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, kaçan zanlıyı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saklandığı iki bina arasında yakaladı.

Zanlı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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