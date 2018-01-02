Samsun'da kablo hırsızlığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, bir GSM şirketine ait 313 kilogram kabloyu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konakören Mahallesi'nde 29 Aralık 2017'de jandarma ekipleri, önleyici hizmet devriyesi sırasında yol kenarında plakasız bir motosiklet gördü.

Bölgeyi kontrol eden ekipler, dere kenarında İ.K, M.K. ve E.O'nun bir GSM şirketine ait 313 kilogram kabloyu kesip çuvallara koyarak çalmaya çalıştıklarını belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



