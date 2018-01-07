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Samsun'da kaçak İran halısı ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 İran halısı, 200 gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele...

Samsun'da kaçak İran halısı ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 İran halısı, 200 gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu karayolu uygulama noktasında çalışma başlattı.

Batum-İstanbul seferini yapan bir otobüsü durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada kök boyalı 14 metrekare 2 İran halısı, 200 gümrük kaçağı sigara ile 23 şişe içki buldu.

Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şüpheli, emniyete götürüldü.

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