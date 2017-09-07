Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kazım Somuncu'nun kullandığı 55 DH 079 plakalı kamyonet, Çarşamba yolundaki Gelemen kavşağında İbrahim Tunç idaresindeki 34 PA 5614 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Somuncu ve Tunç ile araçlarda bulunan Ayşe Somuncu, Neribe Karaman, Avni Demir Tunç, Tuğçe Tunç ve Burcu Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Somuncu ile eşi Ayşe Somuncu özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.