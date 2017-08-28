Samsun'da kavga

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı, kardeşi ise darbedildi.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Tuna Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özgür S. bıçakla ağır yaralandı, kardeşi Ozan S. ise darbedildi.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.