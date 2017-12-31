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Samsun'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği

SAMSUN (AA) - Samsun'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesince, Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından...

Samsun'da

SAMSUN (AA) - Samsun'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şubesince, Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye birincisi hafız Mustafa Altıkat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mehteran gösterisinin ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AGD Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, yaptığı konuşmada, 81 ilde 600 farklı noktada AGD tarafından etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Mekke'nin fethinin "fetihlerin en büyüğü" olduğunu belirten Durnaoğlu, "Mekke'nin fethi bizim için çok önemli. Bundan sonra da Allah'ın izniyle fethi kutlayacağız. Mekke bizim için şehirlerin anası, kutsal mekan. Müslümanların miracı, kıblesi, namazgahı. Bu yüzden Mekke'nin fethine çok önem veriyoruz. Peygamber Efendimizin Mekke'nin fethine ne kadar önem verdiğini burada gençlerimize anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

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"Mekke'nin Fethi Ve Kudüs Gecesi"Anadolu Gençlik DerneğiMehmet Durnaoğlu
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